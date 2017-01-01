Ремонтні бригади не змогли провести роботи з відновлення електромереж в Авдіївці

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Роботи не проводяться через постійні обстріли

Ремонтні бригади не змогли сьогодні провести роботи з відновлення електромереж. Про це в ефірі телеканалу «

повідомив заступник голови Донецької ВЦА Євген Вілінський.

«Наші ремонтні бригади так і не змогли потрапити на територію, яка весь цей час була під обстрілами. Як тільки бригади висунулися після дозволу на проведення робіт, знову почалися обстріли. Ремонтники повернулися ближче до коксохімічного комбінату, провели там обстеження, але основні ушкодження не змогли оцінити», - сказав Вілінський.

Заступник голови ВЦА також зазначив, що «завдяки подачі природного газу спрацювали трансгаз і облгаз, тому температура теплоносія зараз піднялася і тому ми впевнені, що цю ніч ми пройдемо нормально».

Нагадаємо, через загострення ситуації в Авдіївці постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук звернувся з листом до голови постійної ради ОБСЄ Клеменса Коя. Він закликав скликати нараду Ради для обговорення даного питання.

Окрім того, Прокопчук закликав держав–учасниць ОБСЄ активізувати тиск на Росію, аби змусити її зупинити ескалацію конфлікту на Донбасі і «запобігти жахливій гуманітарній катастрофі в регіоні».

«Ми наполягаємо на тому, щоб Російська Федерація взяла на себе відповідальність за виконання своїх зобов'язань і припинила свої агресивні дії в авдіївській промисловій зоні та на Донбасі в цілому. Режим припинення вогню і безпека вкрай необхідні для цивільного населення», – додає він.

Вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики. Серед населення Авдіївки паніки немає.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено