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    Ремонтникам в Авдіївці знову не вдалося відновити електропостачання

    • Сьогодні, 17:55
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    Причини, через які ремонтні бригади не відновили електропостачання в Авдіївці, в повідомленні не зазначаються

    У прифронтовому місті Авдіївка Донецької області ремонтним бригадам не вдалося провести відновлювальні роботи на лінії електропередачі. 

    Про це повідомляє прес-центр Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у Тwitter

    «Авдіївка. Ремонтні бригади так і не відновили електропостачання. Резервуар заповнений. Подача питної води здійснюватиметься з 16:00 до 22:00», - йдеться в повідомленні. 

    Причини, через які ремонтні бригади не відновили електропостачання в Авдіївці, в повідомленні не зазначаються. 

    Як повідомлялосясьогодні о 10.00 рeмонтні бригади приступили до провeдeння рeмонтно-відновлювальних робіт двох сторін лінії електропередачі та підстанції Донецької фільтрувальної станції. 

    Вчора ремонтні бригади приступали до роботи, проте припинили її через черговий обстріл.

     

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