Ремонтникам в Авдіївці знову не вдалося відновити електропостачання

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Причини, через які ремонтні бригади не відновили електропостачання в Авдіївці, в повідомленні не зазначаються

У прифронтовому місті Авдіївка Донецької області ремонтним бригадам не вдалося провести відновлювальні роботи на лінії електропередачі.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у Тwitter.

«Авдіївка. Ремонтні бригади так і не відновили електропостачання. Резервуар заповнений. Подача питної води здійснюватиметься з 16:00 до 22:00», - йдеться в повідомленні.

Причини, через які ремонтні бригади не відновили електропостачання в Авдіївці, в повідомленні не зазначаються.

Як повідомлялосясьогодні о 10.00 рeмонтні бригади приступили до провeдeння рeмонтно-відновлювальних робіт двох сторін лінії електропередачі та підстанції Донецької фільтрувальної станції.

Вчора ремонтні бригади приступали до роботи, проте припинили її через черговий обстріл.