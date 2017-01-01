Репресії проти кримських татар після рішення суду ООН лише нарощуються - Чубаров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров

Репресії залишаються системними, стверджує голова Меджлісу кримських татар

Росія, незважаючи на рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення діяльності у Криму Меджлісу, лише нарощує репресії проти кримських татар.

Про це заявив нардеп і голова Меджлісу Рефат Чубаров в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Вони (репресії, - ред.) залишаються системними, нарощуються. Ніяких проявів того, що окупанти якимось чином, якщо не беруться за розум, то хоча б озираються на те рішення, яке з'явилося. Деякий парадокс щодо рішення Міжнародного суду ООН. Не виконати це рішення Росія не може, вона не тільки є стороною процесу, вона зобов'язана і знала про це, коли погодилася на цей суд. Але виконувати це рішення вона теж не буде. Вони шукають якийсь вихід з того, щоб не виконувати це рішення», - розповів Чубаров.

Нардеп також прогнозує, що Росія не стане виконувати рішення ЄСПЛ щодо недотримання на півострові прав людини.

Нагадаємо, 19 квітня Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявляв, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть Путіна та його оточення на лаву підсудних.

Відомий адвокат кримських татар Микола Полозов водночас не вірить у відновлення Росією діяльності Меджлісу після рішення суду ООН.