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    «Республіканці» вирішили залишити Фійона кандидатом на посаду президента Франції

    • Вчора, 23:58
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    Франсуа Фійон
    Франсуа Фійон

    Члени партії підтримали дане рішення одноголосно

    За підсумками екстреного засідання Політкомітету французької партії «Республіканці» вирішив «не змінювати коней на переправі» і залишити Франсуа Фійона кандидатом від консерваторів, незважаючи на скандал навколо його дружини. Про це повідомив генеральний секретар партії Бернар Аккуайе.

    Видання Deutsche Welle зазначає, що рішення було прийнято одноголосно.

    В неділю, п’ятого березня, після масового мітингу на підтримку Фійона, сам кандидат в президенти Франції від республіканців заявив, що виходити з виборчих перегонів не збирається.

    Як відомо, сьогодні частина політиків з оточення екс-президента Франції Ніколя Саркозі звернулися до Фійона з проханням відмовитися від участі у виборах і знайти собі наступника.

    «Главком» також повідомляв, що голова передвиборного штабу Франсуа Фійона, кандидата в президенти Франції від правої партії «Республіканці», заявив, що залишить свою посаду. Раніше цього тижня у відставку подав прес-секретар Фійона.

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