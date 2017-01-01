Reuters: команда Трампа 18 разів таємно контактувала з Росією під час виборів

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Дональд Трамп. Фото: AFP

Наразі ФБР та представники Конгресу досліджують частину з цих контактів, які відбувалися між штабом Трампа і Росією у вигляді електронних листів та телефонних дзвінків

Представники виборчого штабу президента США Дональда Трампа щонайменше 18 разів таємно контактували з російськими чиновниками протягом 7 місяців до проведення виборів у США 2016 року.

Про це йдеться у статті видання Reuters з посиланням на слова нинішніх та колишніх посадових осіб США, які ознайомлені з ситуацією.

Наразі ФБР та представники Конгресу досліджують частину з цих контактів, які відбувалися між штабом Трампа і Росією у вигляді електронних листів та телефонних дзвінків.

Зазначається, що ці всі 18 випадків контактів сталися у період між квітнем і листопадом 2016 року. Під час них основну увагу було приділено нормалізації економічних відносин між США і Росією, які погіршилися через санкції, співпраці в боротьбі з "Ісламською державою" та стримуванню агресії Китаю.

6 з цих раніше невідомих дзвінків здійснювалися між російським послом Сергієм Кисляком та радниками Трампа, зокрема з екс-радником з нацбезпеки Майклом Флінном.

За словами співрозмовників видання, розмови між Флінном і Кисляком стали більш активними після голосування 8 листопада, коли вони обговорили можливість створення зворотного каналу для спілкування між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним. Цей канал мав би обійти бюрократію національної безпеки США, яку обидві сторони вважали ворожою до поліпшення відносин між двома державами.

При цьому опитані Reuters американські чиновники зауважили, що не бачили доказів порушення або змови між кампанією і Росією під час розслідування вказаних контактів. Попри це, новий скандал може здійснити неабиякий тиск на Трампа.

У січні члени Білого дому, який тоді вже очолив Трамп, заперечили будь-які контакти з російськими офіційними особами в ході кампанії 2016 року. Білий дім і радники кампанії з того часу підтвердили чотири зустрічі між Кисляком і радниками Трампа.