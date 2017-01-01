Reuters повідомляє про загибель двох російських військових у Сирії

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Російські військовослужбовці

Офіційного підтвердження інформації про загибель військових від російської влади наразі немає

В Сирії загинули ще двоє російських контрактників, а загальне число загиблих військових з Росії в ході сирійської кампанії з кінця січня 2017 року зросло до 21 особи.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, в Сирії загинули військові Олексій Сафонов і Володимир Плутинський, проте офіційного підтвердження цієї інформації від російської влади поки немає.

За словами одного з родичів Сафонова, він загинув в середині березня на території Сирії, однак не зміг навести подробиць. Крім того, за даними джерела, до Сирії Сафонов брав участь у бойових діях на Донбасі.

Про загибель Плутинського агентство заявляє з посиланням на свідоцтво про його смерть. Він загинув під Пальмірою 12 лютого 2017 року, а родич підтвердив його загибель у провінції Хомс, однак уточнив, що Плутинський в цей час не служив в армії.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав заяви Заходу на адресу Росії про відповідальність за українську і сирійську кризи «непартнерським підходом».