Reuters: Трамп просуває заборону абортів по всьому світу

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Трамп відновив так зване Global gag rule, правило, що забороняє фінансування закордонних організацій, які опікуються питаннями абортів

Президент США Дональд Трамп відновив так зване Global gag rule, правило, що забороняє фінансування закордонних організацій, які опікуються питаннями абортів. Противник переривання вагітності Трамп підписав відповідний указ на четвертий день перебування при владі.

Про це повідомляє Reuters.

Правило було створено адміністрацією президента Рональда Рейгана у 1984 році. Білл Клінтон скасував його у 1993.

Джордж Буш-молодший знову відновив його у 2001, а Барак Обама знову скасував у 2009 році, щойно прийняв повноваження.

Із президентством Дональда Трампа правило знову працює.

«Жіноче здоров’я та права стали однією з перших втрат, до яких призвела адміністрація Трампа», — розповіла президентка Центру здоров’я та гендерної рівності у Вашингтоні.

«Global gag rule асоціювалося зі збільшенням небезпечних абортів і ми очікуємо, що указ Трампа буде коштувати людям життя», — додала вона.

Зазначається, що таким чином правило працює як примушення до відмови від поширення інформації про репродуктивні права жінок.