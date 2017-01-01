Рева: Кабмін внесе у ВР законопроект про пенсійну реформу в найближчі місяць-півтора

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Андрій Рева

Складовою частиною законопроекту міністр називає обов'язкове осучаснення пенсій

Міністр соціальної політики Андрій Рева анонсував внесення до Верховної Ради законопроекту про пенсійну реформу в найближчі місяць-півтора.

Про це він повідомив сьогодні ввечері в ефірі «112 Україна».

«Ми плануємо внести найближчим часом законопроект про пенсійну реформу, складовою частиною якої є обов'язкове осучаснення пенсій, приведення пенсійного забезпечення до законного рівня, тобто не буде людей, які отримають менше мінімального розміру, тобто, менше прожиткового мінімуму… Ми плануємо протягом місяця-півтора внести остаточний законопроект у Верховну Раду», - сказав міністр.

Також він зазначив, що зацікавлений у якнайшвидшому оприлюднення тексту меморандуму з МВФ.

«Мені б хотілося, щоб текст меморандуму був швидше оприлюднений, щоб ми порівняли стартову позицію, з якої ми починали, і те, чим ми закінчили. Нам вдалося переконати фонд у тому, що наше бачення того, якою має бути пенсійна реформа, відповідає національним інтересам України і є більш ефективним, ніж те, що пропонувалося фондом», - додав Рева.