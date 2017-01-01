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    Рева похвалився, як Пенсійний фонд поповнився новими мільярдами від підвищення «мінімалки»

    • Сьогодні, 19:53
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    Андрій Рева
    Андрій Рева

    Міністр соціальної політики каже, що тепер можна говорити про осучаснення пенсій

    Після підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 3200 грн з 1 січня 2017 року до Пенсійного фонду надійшло додаткових 11 мільярдів гривень. Про це міністр соціальної політики України Андрій Рева заявив в ефірі Еspreso.tv.

    «Хочу доповісти, що за п'ять місяців додатково, понад план, до Пенсійного фонду надійшло 11 мільярдів гривень», - сказав Рева.

    За його словами, тепер, маючи цей ресурс, вже можна говорити про майбутнє осучаснення пенсій.

    «У січні ми б цього зробити не змогли, бо у нас не було цих грошей. Але з тим, як у нас зростає заробітна плата, з'являється цей ресурс», - додав міністр.

    Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд та Світовий банк висловили свою підтримку урядовому законопроекту щодо реформування пенсійної системи

    Джерело: Укрінформ

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