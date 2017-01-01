Рева пояснив, кого торкнеться підвищення пенсій

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Пенсіонери

Для тих, хто зараз вийшов на пенсію, буде менше підвищення або в деяких випадках не буде

Найбільше зростання пенсій стосуватиметься тих, хто отримує пенсію вже давно. Про це повідомив в ефірі Радіо Свобода міністр соціальної політики Андрій Рева.

За його словами, одна з проблем пенсійного забезпечення – нерівне становище пенсіонерів, їхня пенсія залежить від часу виходу на пенсію.

«Пенсіонер, який сьогодні виходить на пенсію, він у кращому становищі, ніж той, який виходив 5–10 років тому назад. Вони мають однаковий стаж, заробіток. Але той, хто виходить сьогодні, має пенсію в два, а інколи в три рази більшу, ніж той, хто вийшов 10 років тому», – зазначив Рева.

Причина у рівні зарплати, пояснює міністр, у 2008 році вона була значно меншою, ніж зараз, осучаснення пенсій має виправити цю ситуацію.

«У 2012-му брали коефіцієнт 2008 року для перерахунку – 1197 гривень, середню зарплату по країні. У 2016 – 3200 гривень, а в цьому році – 3764 гривні. Для тих, хто зараз вийшов на пенсію, буде менше підвищення або в деяких випадках не буде. А ось ті, хто виходив раніше, у кого розрив пенсій величезний, вони отримають найбільшу вигоду від осучаснення пенсій», – сказав Рева.

Проект пенсійної реформи міністр планує представити у парламенті в травні цього року.

Раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій для 9 мільйонів пенсіонерів з 12 мільйонів. За його словами, уряд має намір забезпечити оновлення пенсій від 200 гривень до тисячі гривень на місяць для понад 5 мільйонів пенсіонерів.