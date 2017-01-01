Рева пояснив, яким буде мінімальний пенсійний вік після реформи

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Міністр соціальної політики Андрій Рева

Рева запевнив, що українці виходитимуть на пенсію у час, визначений законом

Міністр соціальної політики Андрій Рева розповів, які зміни чекають на українців після проведення пенсійної реформи.

Про це він розповів у прямому ефірі програми «Лівий берег» із Сонею Кошкіною.

«Людина виходитиме на пенсію у час, визначений законом. Нова пенсійна реформа не передбачає підвищення пенсійного віку. Він складає 60 років для чоловіків, і 60 років (від 2021 року) для жінок. Як бачите, всі розмови про підвищення пенсійного віку не відповідають дійсності», – роз'яснив Рева.

Натомість, для виходу на пенсію потрібно буде мати страховий стаж не менше 25 років.

«Щоб вийти на пенсію, її потрібно заробити. Мова не йде про те, що треба дочекатись до 60 років, ховаючись від пенсійного фонду і не сплачуючи внески. Щоб її заробити, потрібно мати відповідний страховий стаж», – наголосив Рева.

Нагадаємо, на засіданні 17 травня Кабінет міністрів України одноголосно схвалив проект закону про пенсійну реформу.

Під час презентації законопроекту прем’єр-міністр повідомив, що документ не передбачає підвищення пенсійного віку за наявності 25 років трудового стажу. Також Гройсман додав, що люди без страхового стажу зможуть виходити на соціальну пенсію в 63 роки, а люди з менш ніж 15 роками трудового стажу – в 65 років. Крім того люди, які бажають вийти на пенсію раніше від 65 років, але мають менше ніж 25 років трудового стажу, зможуть доплатити в Пенсійний фонд і вийти на пенсію раніше.

Як повідомлялося, Гройсман запропонував внести у Раду резолюцію про недовіру уряду.