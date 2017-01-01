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    Рева прокоментував блокаду залізничної колії в Луганській області

    • Сьогодні, 16:58
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    Андрій Рева
    Андрій Рева

    Я не думаю, що головна контрабанда — це вугілля, яке постачається з території, яку ми не контролюємо, - міністр

    Позбавлення України вугілля, яке необхідне для електричної енергії, — не найкраща ідея. Таку думку висловив міністр соціальної політики Андрій Рева, коментуючи ситуацію із блокадою залізничної колії у Луганській області.

    «Я не думаю, що головна контрабанда — це вугілля, яке постачається з території, яку ми не контролюємо. І в розпал зими ще позбавити Україну вугілля, яке необхідне для виробництва електричної енергії — це не найкраща ідея», — підкреслив міністр він.

    Як повідомлялось, активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

    У свою чергу в СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим «економічної блокади».

    В ніч на 30 січня учасники блокади залізниці на Луганщині вирвали рейки на залізниці.

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