Рева розкритикував блокаду Донбасу через загрозу енергопостачанню

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Міністр повідомив, що організатори вугільної блокади можуть бути пов'язані з організацією автомобільної блокади Києва

Міністр соціальної політики України Андрій Рева розкритикував блокаду Донбасу шляхом перекриття залізничних переїздів, оскільки це не вирішує проблему контрабанди, але створює проблеми для енергопостачання України. Про це він сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«У розпал зими, коли сьогодні загострення військове, щоб позбавити Україну вугілля, необхідного нам сьогодні для виробництва електричної енергії, це не найкраща ідея, яку можна було б сьогодні обговорювати», - сказав міністр.

Також він повідомив, що організатори вугільної блокади можуть бути пов'язані з організацією автомобільної блокади Києва, яка проходила незадовго до цього.

«Такі дивні збіги відбуваються, що буквально перед початком всіх цих подій щодо блокування залізниці у нас було блокування Києва», - додав міністр.

Як повідомлялося раніше, про початок блокади непідконтрольних українському уряду районів заявила група активістів, які назвалися ветеранами добровольчих батальйонів «Донбас» і «Айдар».

У той же час, перший командир батальйону «Айдар» Сергій Мельничук спростував наявність у рядах активістів справжніх айдаровцев. На його думку, це колишні контрабандисти, які намагаються повернути під свій контроль потоки нелегальних вантажів.

За словами директора енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН Валентина Землянського, в разі повного блокування вугілля з ОРДЛО, запасу міцності української енергетики вистачить не більше ніж на місяць.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш заявив, що можливе блокування переміщення вантажів з вугіллям з непідконтрольних українському уряду районів Донбасу може привести до відключення електроенергії по всій території України.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом блокування залізниці в Луганській області.