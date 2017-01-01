Рева розповів, як Порошенко «проекзаменував» міністрів після анонсу про підняття «мінімалки»

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Міністр соціальної політики Андрій Рева

Після засідання уряду міністрів запросили до Адміністрації президента

Наприкінці жовтня 2016 року на засіданні Уряду прем’єр-міністр Володимир Гройсман анонсував, що з 1 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати становитиме 3200 гривень. Президент України Петро Порошенко лише після цього засідання вирішив розпитати міністрів, як вони планують це втілювати.

Про це міністр соціальної політики Андрій Рева розповів у прямому ефірі програми «Лівий берег» із Сонею Кошкіною.

За його словами, після засідання уряду їх запросили до Адміністрації президента, де Петро Порошенко «проекзаменував» міністра.

«Достатньо серйозно екзаменував Президент. В мене спина була мокра», – розповів Андрій Рева.

На питання про те, чому Порошенко вирішив розпитати міністра про такі зміни вже після його анонсування на засіданні уряду, а не до того, як така новина була озвучена, Андрій Рева переконаний, що президент знав про такі зміни.

Нагадаємо, в березні Гройсман заявив, що не збирається підвищувати «мінімалку» цього року.

До слова, голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні з 12 мільйонів пенсіонерів продовжують працювати близько 2,3 млн осіб.