Рева: в Україні неофіційно працює близько 8 млн осіб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міністр соціальної політики Андрій Рева

Водночас, із 26 мільйонів громадян працездатного віку 16 мільйонів працюють офіційно

Потенціал тіньової зайнятості в Україні становить 8 млн осіб. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«Класична солідарна пенсійна система влаштована так, що ми з вами працюємо, сплачуємо внески й утримуємо наших батьків, яким виплачують пенсію. Як тільки ми виходимо на пенсію, наступне покоління працює і утримує нас. Цей «контракт поколінь» протягом останніх 15 років був фактично порушений. І в результаті із 26 мільйонів громадян працездатного віку 16 мільйонів працюють офіційно», – розповів міністр.

Якщо врахувати приблизно 2 млн безробітних, то, за методологією Міжнародної організації праці, у «тіні» в Україні працює приблизно 8 млн осіб, пояснив Рева.

«Вони перебувають «у тіні», не сплачують внесків, не виконують «контракту поколінь». Причини можуть бути різними: працевлаштування за кордоном (причому як легальне, так і нелегальне), нелегальна робота в Україні. Головне те, що сьогодні, за цієї системи, їх це мало хвилює, оскільки в 99% випадків зі 100% вони все одно отримують пенсії», – резюмував глава Міністерства соцполітики.

Нещодавно Рева Рева пояснив, яким буде мінімальний пенсійний вік після реформи.

До слова, голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні з 12 мільйонів пенсіонерів продовжують працювати близько 2,3 млн осіб.

Джерело: ГОРДОН