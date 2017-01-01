Рейтинг WTA. Світоліна стала шостою ракеткою світу
- Сьогодні, 10:24
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Українка встановила новий національний рекорд у рейтингу WTA
Українська тенісистка Еліною Світоліною після перемоги на турнірі в Римі піднятися відразу на п'ять позицій вгору і тепер займає шосте місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).
Відповідні дані опубліковано в оновленому рейтингу організації. Таким чином, Світоліна встановила особистий рекорд у рейтингу WTA. Більш того, цей результат став найкращим для українських тенісисток за всю історію.
Новий рейтинг WTA
1 (1). Анжелік Кербер (Німеччина) 7035
2 (2). Серена Вільямс (США) 6110
3 (3). Кароліна Плішкова (Чехія) 6100
4 (4). Сімона Халеп (Румунія) 5790
5 (7). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) 4636
6 (11). Еліна Світоліна (Україна) 4575
7 (5). Домініка Цибулкова (Словаччина) 4480
8 (6). Йоханна Конта (Великобританія) 4330
9 (8). Свєтлана Кузнєцова (Росія) 4310
10 (9). Агнешка Радванська (Польща) 4095
...
42 (41). Леся Цуренко (Україна) 1223
92 (91). Катерина Бондаренко (Україна) 658.