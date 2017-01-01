  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Рейтинги Трампа обвалилися – The Independent

    • Сьогодні, 16:26
    • Розсилка
    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Дії республіканця схвалюють лише 37% американців

    Рейтинг новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа різко обвалився після виборів глави держави, що відбулися в листопаді 2016 року. Про це повідомляє The Independent.

    За останніми даними, дії республіканця схвалюють лише 37% американців, а ще трьома місяцями раніше цей показник перевищував позначку в 44%. Більшість громадян США (51%) незадоволені Трампом.

    Разом із тим лише 34% американців думають, що Трамп на посаді президента покаже себе краще, ніж Барак Обама. Ще в листопаді 2016 року про це говорив 41% опитаних. Рейтинги новообраного президента обвалилися і за кордоном, де одразу після виборів його позитивно оцінювало 59% опитаних. Зараз дії Трампа схвалює лише 52% респондентів.

    Як повідомлялось, екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що РФ може шантажувати Трампа, погрожуючи опублікувати підтвердження допомоги йому під час виборів. У Кремлі ж заявили, що не мають компромату на Дональда Трампа. Крім того, Трамп відкидає припущення про тиск на нього з боку Росії.

    Читайте також
    США Дональд Трамп рейтинг
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ