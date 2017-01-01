Рейтинги Трампа обвалилися – The Independent

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Дональд Трамп

Дії республіканця схвалюють лише 37% американців

Рейтинг новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа різко обвалився після виборів глави держави, що відбулися в листопаді 2016 року. Про це повідомляє The Independent.

За останніми даними, дії республіканця схвалюють лише 37% американців, а ще трьома місяцями раніше цей показник перевищував позначку в 44%. Більшість громадян США (51%) незадоволені Трампом.

Разом із тим лише 34% американців думають, що Трамп на посаді президента покаже себе краще, ніж Барак Обама. Ще в листопаді 2016 року про це говорив 41% опитаних. Рейтинги новообраного президента обвалилися і за кордоном, де одразу після виборів його позитивно оцінювало 59% опитаних. Зараз дії Трампа схвалює лише 52% респондентів.

Як повідомлялось, екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що РФ може шантажувати Трампа, погрожуючи опублікувати підтвердження допомоги йому під час виборів. У Кремлі ж заявили, що не мають компромату на Дональда Трампа. Крім того, Трамп відкидає припущення про тиск на нього з боку Росії.