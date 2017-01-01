Режим Асада володіє ще сотнями тонн хімзброї – екс-генерал сирійської армії

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Контейнери для хімічної зброї

За словами Захера ас-Саката, офіційна влада Сирії у 2014 році здала далеко не весь арсенал хімічної зброї

На озброєнні армії президента Сирії Башара Асада є ще сотні тонн хімічної зброї. Про це колишній генерал сирійської армії Захер ас-Сакат, який втік з країни в 2013 році, заявив в інтерв'ю The Telegraph.

Сакат повідомляє, що в 2014 році, після того, як сотні людей загинули через використання газу зарин в околицях Дамаску, в рамках угоди між США і Росією, Сирія стверджувала, що передала весь свій хімічний арсенал в ОЗХЗ (Організацію із заборони хімічної зброї).

"Вони (режим Асада) визнали наявність лише 1,3 тис. тонн, але ми знали, що в реальності у них було майже в два рази більше. У них було не менше 2 тисяч тонн хімічної зброї", - заявив Сакат. Зокрема, за даними Саката, нерозкриті запаси забороненої зброї складаються з декількох сотень тонн зарину, хімічних речовин - прекурсорів, а також авіаційних бомб, які можуть нести хімічні заряди і хімічні боєголовки для ракет "Скад".

Крім того, він повідомив, що протягом декількох тижнів до прибуття інспекторів ОЗХЗ запаси хімічної зброї переміщалися в інші місця. Тонни хімікатів були вивезені в укріплені пункти поблизу Хомса і до прибережного міста Джабль в Тартусі, де розташована військово-морська база і пункт матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Сирії.

Джерело: РБК-Україна