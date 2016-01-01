Режим «тиші»: бойовики 33 рази обстріляли сили АТО

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На Маріупольському напрямку вчора зі 122-міліметрової артилерії вони обстріляли Лебединське

Минулої доби російсько-окупаційні війська 33 рази вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

«На Маріупольському напрямку вчора зі 122-міліметрової артилерії вони обстріляли Лебединське. З 82-міліметрових мінометів — Широкине, Талаківку та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — Старогнатівку, Широкине і Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер», — зазначили у прес-центрі АТО.

«На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів, озброєння БМП і гранатометів бойовики обстріляли Луганське, Артемове, Новгородське та Верхньоторецьке. Зайцеве було обстріляно зі стрілецької зброї», — додали в штабі.

Зазначається, що на Луганському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Станиці Луганській та Новозванівці.