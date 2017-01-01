Режим тиші в Авдіївці триватиме до 17 години

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Українські ремонтні бригади працюють на місці розриву лінії електропередачі

Режим тиші в Авдіївці оголосили до 17:00 1 лютого. Про це повідомив заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації Євген Вілінський на своїй сторінці у Facebook.

«Режим тиші до 17:00. Бригади приступили до роботи», — написав Вілінський.

Нагадаємо, 1 лютого російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці, ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

Також голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що українські ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

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