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    Режим тиші в Авдіївці триватиме до 17 години

    • Сьогодні, 15:18
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    Українські ремонтні бригади працюють на місці розриву лінії електропередачі

    Режим тиші в Авдіївці оголосили до 17:00 1 лютого. Про це повідомив заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації Євген Вілінський на своїй сторінці у Facebook.

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    «Режим тиші до 17:00. Бригади приступили до роботи», — написав Вілінський.

    Нагадаємо, 1 лютого російська сторона в СЦКК надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці, ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

    Також голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський повідомив, що українські ремонтні бригади вже вийшли на місце розриву лінії електропередачі.

     

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