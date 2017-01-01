Резніченко: Дніпропетровщина залучатиме молодих фахівців за допомогою безкоштовного житла



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко

Цього року для молодих фахівців буде виділено майже 200 квартир та будинків

З метою залучення медиків до роботи в невеликих містах та сільській місцевості у 2017 році в Дніпропетровській області для молодих фахівців буде виділено майже 200 квартир та будинків. Про це, як повідомляє «Дніпро Час», заявив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Валентин Резніченко.

«У 2017 році квартири вже отримали 8 лікарів області. Зараз під житло для молодих фахівців реконструюється приміщення колишньої молочної кухні в Васильківці, там буде ще 10 квартир. Всього в містах та районах області в цьому році для лікарів виділять майже 200 квартир та будинків, щоб заохотити їх працювати у сільській місцевості», - зазначив Резніченко.

Як повідомляється, з початку 2017 року медики області отримали квартири у Дніпрі, Кам'янському, Павлограді, Тернівці, Криворізькому та Новомосковському районах.