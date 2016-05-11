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    Резонансне ДТП у Харкові: Луценко пообіцяв законне покарання вбивці брата поета Полежаки

    • Сьогодні, 07:28
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    Жертвами ДТП став брат відомого українського поета Артема Полежаки і його 8-місячна племінниця

    Генпрокурор Юрій Луценко відреагував на хвилю підтримки поета Артема Полежаки у зв'язку із трагічною загибеллю в автокатастрофі його рідного брата і 8-місячної племінниці

    Про це він написав у Facebook.

    «Артеме (Полежака, - ред.), друже, прийми співчуття і мою допомогу. Всі вказівки забезпечити законне покарання - поставлені. Якщо треба інша допомога - я поруч», - написав Луценко. 

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    Зазначимо, що 28 грудня у Харкові п'яний водій на джипі скоїв подвійне ДТП, внаслідок чого загинуло немовля.

    Згодом у лікарні помер батько восьмимісячної дівчинки, яка загинула в аварії на Салтівському Шосе, де зіткнулися ВАЗ 2102 і Toyota Land Cruiser Prado.

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    Днями стало відомо, що жертвами резонансного ДТП став брат відомого українського поета Артема Полежаки і його 8-місячна племінниця.

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