Резонансне ДТП у Харкові: Луценко пообіцяв законне покарання вбивці брата поета Полежаки

Жертвами ДТП став брат відомого українського поета Артема Полежаки і його 8-місячна племінниця

Генпрокурор Юрій Луценко відреагував на хвилю підтримки поета Артема Полежаки у зв'язку із трагічною загибеллю в автокатастрофі його рідного брата і 8-місячної племінниці

Про це він написав у Facebook.

«Артеме (Полежака, - ред.), друже, прийми співчуття і мою допомогу. Всі вказівки забезпечити законне покарання - поставлені. Якщо треба інша допомога - я поруч», - написав Луценко.

Зазначимо, що 28 грудня у Харкові п'яний водій на джипі скоїв подвійне ДТП, внаслідок чого загинуло немовля.

Згодом у лікарні помер батько восьмимісячної дівчинки, яка загинула в аварії на Салтівському Шосе, де зіткнулися ВАЗ 2102 і Toyota Land Cruiser Prado.

Днями стало відомо, що жертвами резонансного ДТП став брат відомого українського поета Артема Полежаки і його 8-місячна племінниця.