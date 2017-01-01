Результат антиросійських санкцій: в Україні встановлено рекорд з відвідуваності «ВКонтакте»

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Масовість заходів може пояснюватись тим, що користувачі «ВКонтакте» відучора активно перезавантажують свій контент до інших соцмереж

Український сегмент «ВКонтакте» похизувався тим, що встановив рекорд за відвідуваністю після учорашнього рішення президента України Петра Порошенка про блокування соцмережі у країні. Про це повідомили у прес-службі VK Україна.

«VK встановив новий рекорд в Україні: 18 мільйонів унікальних відвідувачів за добу - на два мільйони більше за минулий тріумф. Учора наша соціальна мережа стала найбільш популярним інтернет-ресурсом країни», - йдеться у повідомленні.

Втім, чимало користувачів російської соцмережи саме вчора, після інформації в пресі щодо блокування «ВКонтакте» почали масово перевантажувати фотографії та переносити свої дані до інших соцмереж.

Напередодні, 16 травня, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

Як повідомляв «Главком», експерти прогнозують значне подорожчання інтернету через блокування російських сайтів.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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