Результат Ердогана на референдумі у Туреччині падає

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Реджеп Таїп Ердоган

Лишається порахувати близько 3,3% дільниць всередині країни

В Туреччині триває підрахунок результатів конституційного референдуму.

Дані публікуються на сайті державної агенції Anadolu.

Кількість голосів на користь збільшення повноважень президента країни поступово спадає і вже сягнула 51,74%. Наразі лишається порахувати близько 3% дільниць всередині країни, а також 5,5% дільниць з урахуванням закордонних округів.

Наразі триває підрахунок голосів у тих регіонах, де виборці голосують переважно проти плану президента Ердогана про радикальне збільшення його повноважень.

Водночас, імовірність перемоги Ердогана і надалі лишається дуже високою.