Результат Ердогана на референдумі у Туреччині падає
- Сьогодні, 20:23
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Реджеп Таїп Ердоган
Лишається порахувати близько 3,3% дільниць всередині країни
В Туреччині триває підрахунок результатів конституційного референдуму.
Дані публікуються на сайті державної агенції Anadolu.
Кількість голосів на користь збільшення повноважень президента країни поступово спадає і вже сягнула 51,74%. Наразі лишається порахувати близько 3% дільниць всередині країни, а також 5,5% дільниць з урахуванням закордонних округів.
Наразі триває підрахунок голосів у тих регіонах, де виборці голосують переважно проти плану президента Ердогана про радикальне збільшення його повноважень.
Водночас, імовірність перемоги Ердогана і надалі лишається дуже високою.