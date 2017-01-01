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    Результат Ердогана на референдумі у Туреччині падає

    • Сьогодні, 20:23
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    <div>Реджеп Таїп Ердоган</div>
    Реджеп Таїп Ердоган

    Лишається порахувати близько 3,3% дільниць всередині країни

    В Туреччині триває підрахунок результатів конституційного референдуму.

    Дані публікуються на сайті державної агенції Anadolu.

    Кількість голосів на користь збільшення повноважень президента країни поступово спадає і вже сягнула 51,74%. Наразі лишається порахувати близько 3% дільниць всередині країни, а також 5,5% дільниць з урахуванням закордонних округів.

    Наразі триває підрахунок голосів у тих регіонах, де виборці голосують переважно проти плану президента Ердогана про радикальне збільшення його повноважень.

    Водночас, імовірність перемоги Ердогана і надалі лишається дуже високою.

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