Результати референдуму в Туреччині зіграють на користь стабільності в регіоні, - експерт

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Для відносин Туреччини з Європейським Союзом позитиву менше, вважає Михайло Якубович

Сходознавець, кандидат історичних наук, голова Центру ісламознавчих досліджень Національного університету «Острозька академія», сходознавець Михайло Якубович вважає, що розширення повноважень президента Туреччини за результатами референдуму, який відбувся 16 квітня, спрацює на користь стабільності в регіоні. Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

Відповідаючи на запитання, які наслідки нестимуть конституційні зміни для Туреччини і для чорноморського регіону в цілому, експерт зазначив, що до 2019-го року ситуація може змінитися в будь-який бік. «Все залежатиме від того, що буде у Сирії і в Іраку. Вочевидь, Туреччина встановлюватиме якийсь протекторат над деякими регіонами у цих країнах. Тому президентські широкі повноваження, ердоганівське «єдиноначаліє» в принципі спрацює на користь своєрідної стабільності турецького чинника в регіоні», - прогнозує Якубович.

В той же час, на його думку, для відносин Туреччини з Європейським Союзом позитиву менше. «Бо опозиціонери постійно ставитимуть питання, наскільки ці конституційні зміни є демократичними тощо», - сказав експерт.

Коментуючи протести, які відбуваються в Туреччині після референдуму, Якубович зазначив, що у них бере участь переважно інтелігенція, міські жителі. «У цих прошарків у Туреччині якийсь революційний потенціал відносно слабкий. Я думаю, що якщо Ердоган триматиме ту саму політичну лінію, що і зараз, то градус напруги буде збитий. Можливо, почнеться дискусія, пояснення, може, окремі поступки будуть з боку влади. На мою думку, не буде істотних змін внаслідок масових виступів», - прогнозує експерт.

Він додав, що в Туреччині навіть ті, хто висловилися проти на референдумі, не проти самого Ердогана. «Тобто протестний потенціал не такий сильний, як могло здатися на перший погляд. Люди розуміють, що зараз, змістивши Ердогана, може бути загострення, відсутність стабільності, бо ж конфлікт у Сирії і Іраку на півдні палає», - пояснив Якубович.

Як повідомлялося, 16 квітня у Туреччині відбувся референдум щодо посилення повноважень президента Ердогана.

Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

Центральна виборча комісія Туреччини визнала дійсними результати референдуму.

Рада міністрів Туреччини в понеділок, 17 квітня, також продовжила режим надзвичайного стану в країні ще на три місяці.

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