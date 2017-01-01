РФ може десантувати свої війська в Україну з моря – генерал

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Ігор Романенко

Наступальні дії з Криму на материкову Україну обернуться для противника серйозними втратами, каже генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко

Наступ російських окупаційних військ з Криму на материкову Україну обернеться для них численними втратами, тому Генштаб РФ розглядає варіант десантування своїх військ в Україну з моря. Про це виданню «Гордон» заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ в 2006–2010 роках, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко, коментуючи плани РФ із розгортання на півострові полку десантних військ.

«Розгортання Росією полку десантних військ у Криму пов'язане не лише з намірами вчинити якісь дії проти України. Зокрема, не все так просто у росіян з Туреччиною. І з НАТО в цілому. Якщо ж розглядати протистояння саме з Україною, то проводити якісь операції через вузький перешийок дуже складно. Наші військовослужбовці можуть вибудувати оборону таким чином, що наступальні дії з Криму на материкову Україну обернуться для противника серйозними втратами. Тому Генштаб РФ розглядає варіант десантування своїх військ в Україну з моря», – зазначив Романенко.

На його думку, президент РФ Володимир Путін має намір згорнути воєнну кампанію в Сирії. «Також дану ініціативу РФ потрібно розглядати в контексті Сирії. Якщо говорити про цей напрям, то потрібно зазначити, що у них там уже досить багато десантників загинуло під час бойових дій. Чорноморський флот був базовим у Криму, таким він поки що і залишається. Інші компоненти зараз нарощуються. Росіяни хочуть задекларувати завершення всіх процесів у Сирії. Насправді не все так просто. Мені здається, якщо вони спробують надовго затриматися в Сирії, це буде як Афганістан для СРСР. Тому Путін, швидше за все, постарається цей епізод завершити. Я веду до того, що роль і значення Чорноморського флоту в цьому разі зростає», – зауважив Романенко.

Раніше ЗМІ із посиланням на голову комітету Державної думи РФ з оборони Володимира Шаманова повідомили, що в 2017 році на території окупованого Криму буде розгорнуто десантно-штурмовий батальйон повітрянодесантних військ Росії, на базі якого планується формування 3-го полку 7-ї десантно-штурмової дивізії.