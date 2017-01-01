РФ перешкоджає святкуванню ювілею поселення кримських татар у Литві

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Кримські татари

Росія через Світовий конгрес татар у Казані хоче вплинути на ювілей

Через Всесвітній конгрес татар у Казані Росія намагається перешкодити святкуванню 620-річного ювілею поселення кримських татар у Литві. Про це на сьомому засіданні Всесвітнього конгресу кримських татар (ВККТ) у Києві 28 січня заявив голова Союзу громад литовських татар Адас Якубаускас, повідомляє QHA.

«У Литві дуже доброзичливо ставляться до кримських татар. У парламенті країни навіть висловили бажання допомогти в організації 620-річного ювілею поселення кримських татар на території Литви... Однак виникла серйозна проблема: Росія через Світовий конгрес татар у Казані хоче вплинути на ювілей. Організовуючи власні заходи, вона представляє татарське питання виключно в російському контексті», – сказав він.

Член виконавчого комітету ВККТ звернувся за підтримкою у проведенні цього ювілею до представників усіх кримськотатарських діаспор. За його словами, вже пообіцяли допомогти посол України в Литві, а також зовнішньополітичне відомство Литовської Республіки.

Про важливість ювілею поселення, за словами Адаса Якубаускаса, свідчить поважний вік діаспори, яка є найстарішою серед кримськотатарських діаспор світу.

«Це 620 років із моменту поселення кримських татар на території Великого князівства Литовського. Саме литовська діаспора – найстаріша діаспора в світі. Весь рік буде ювілейним, у нас уже розплановані заходи. Попередньо 18 травня відбудеться наукова конференція у Вільнюському університеті, також у травні має відбутися День кримськотатарської культури. Литовське телебачення випустить серію передач про кримських татар», – розповів він.

Виконавчий комітет Всесвітнього конгресу кримських татар (ВККТ) ухвалив низку рішень. Серед них – «у зв'язку з 620-ю річницею поселення кримських татар у Литві провести в цій державі різні міжнародні заходи».

Крім того, Всесвітній конгрес кримських татар має намір звернутися до США з доповіддю про ситуацію в Криму.

У Києві 28 січня відбулося сьоме засідання виконавчого комітету Світового конгресу кримських татар за участі голови конгресу Рефата Чубарова, членів виконкому конгресу, ревізійної комісії конгресу і представників кримськотатарських діаспор із Туреччини, Румунії, Польщі, Литви, Киргизстану. Засідання відвідали кримськотатарські активісти Молодіжного комітету при ВККТ.

Джерело: Крим.Реалії