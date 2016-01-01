РФ порушила кримінальну справу через вбивство посла

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Посол Росії в Туреччині Андрєй Карлов помер від отриманих вогнепальних поранень

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за фактом вбивства посла РФ в Туреччині Андрєя Карлова.

Про повідомляє ТАСС з посиланням на офіційного представника слідчого комітету.

«За фактом нападу на російського посла в Туреччині Андрєя Карлова порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 360 КК РФ («Напад на особу, яка користується міжнародним захистом»)», — сказала офіційна представниця слідчого комітету РФ Свєтлана Пєтрєнко .

Згідно з повідомленням, Росія відносить інцидент до розряду злочинів проти миру і безпеки людства, який може розслідуватися позатериторіально.

Посол Росії в Туреччині Андрєй Карлов помер від отриманих вогнепальних поранень.