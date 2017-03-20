РФ приховає імена українських політиків, які відвідали окупований Крим

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Окупований Крим

У Росії вважають, що буде правильно приховати прізвища українських делегатів, «щоб не допустити над ними розправи з боку фашистських молодчиків з національних батальйонів»

Прізвища українських політиків, які прибули до окупованого Криму, не будуть розголошуватися Росією нібито заради їхньої безпеки. Про це повідомив заступник голови комітету Держдуми у справах національностей Руслан Бальбек.

Напередодні в окупований Крим з триденним візитом приїхали парламентарії з Європи, Азії та Латинської Америки, а також кілька представників України. Секретар РНБО Олександр Турчинов пригрозив їм санкціями і кримінальними справами.

Поїздка до Криму може стати для українського політика самогубством в прямому сенсі слова, вважає Бальбек.

«Сьогодні на Україні в ранг державної політики зведено репресії за свободу слова, об'єктивне мислення, синім полум'ям горить ненависть київського уряду до населення Криму», - сказав він РИА Новости. Тому, на його думку, буде правильно приховати прізвища українських делегатів, «щоб не допустити над ними розправи з боку фашистських молодчиків з національних батальйонів».

Нагадаємо, що російські та підконтрольні окупантам кримські ЗМІ повідомили, що до Криму приїхала делегація депутатів з Європи.За їхніми повідомленнями, делегація перебуватиме на окупованому Росією півострові 19-21 березня.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Служба безпеки України має проаналізувати інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн для запровадження проти них санкцій.

СБУ також почала перевірку інформації про візит українських депутатів до окупованого Росією Криму.

Цього тижня минає третя річниця окупації Росією Криму. 16 березня 2014 року на півострові відбувся незаконний «референдум», за підсумками якого, 18 березня, президент Росії Володимир Путін заявив про «прийняття Криму до складу Росії».