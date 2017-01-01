РФ приховувала хіматаку в Сирії – Білий дім

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Фото: REUTERS Постраждалі від хіматаки в Сирії

У доповіді американських високопосадовців вказано, що Сирія та Росія використовували «неправдиві історії», щоб ввести в оману міжнародну спільноту

Російська влада причетна до приховування наслідків хімічної атаки в сирійській провінції Ідліб. Про це йдеться у розсекреченій доповіді Білого дому.

За даними американської розвідки та інших джерел, урядова армія Сирії скинула бомби з зарином на мешканців міста Хан-Шейхун, зазначається в документі.

89 людей загинули внаслідок тієї атаки. Сирія заперечує свою причетність до нападу.

У відповідь США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії і пообіцяли, що він - не останній.

У доповіді американських високопосадовців також вказано, що Сирія та Росія використовували «неправдиві історії», щоб ввести в оману міжнародну спільноту.

При цьому ні в доповіді, ні в заявах американських чиновників немає відповіді на запитання, чи знала Росія про хімічну атаку в провінції Ідліб заздалегідь.

Частина доповіді присвячена спростуванню даних Росії про те, що літаки в Ідлібі бомбили склади боєприпасів, що належать «терористам». У документі містяться посилання на відео і зображення із супутників, де видно, що бомби скидаються на дорогу, а не на будівлі.

Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудар, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.

Згодом у сирійський госпіталь в провінції Ідліб, де лікуються постраждалі від газової атаки, влучила ракета.

Натомість в ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Джерело: ВВС Україна