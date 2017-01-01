РФ приховувала хіматаку в Сирії – Білий дім
- Сьогодні, 08:42
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У доповіді американських високопосадовців вказано, що Сирія та Росія використовували «неправдиві історії», щоб ввести в оману міжнародну спільноту
Російська влада причетна до приховування наслідків хімічної атаки в сирійській провінції Ідліб. Про це йдеться у розсекреченій доповіді Білого дому.
За даними американської розвідки та інших джерел, урядова армія Сирії скинула бомби з зарином на мешканців міста Хан-Шейхун, зазначається в документі.
89 людей загинули внаслідок тієї атаки. Сирія заперечує свою причетність до нападу.
У відповідь США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії і пообіцяли, що він - не останній.
У доповіді американських високопосадовців також вказано, що Сирія та Росія використовували «неправдиві історії», щоб ввести в оману міжнародну спільноту.
При цьому ні в доповіді, ні в заявах американських чиновників немає відповіді на запитання, чи знала Росія про хімічну атаку в провінції Ідліб заздалегідь.
Частина доповіді присвячена спростуванню даних Росії про те, що літаки в Ідлібі бомбили склади боєприпасів, що належать «терористам». У документі містяться посилання на відео і зображення із супутників, де видно, що бомби скидаються на дорогу, а не на будівлі.
Нагадаємо, 4 квітня по підконтрольному сирійській опозиції місту Хан-Шейхун було завдано авіаудар, внаслідок якого десятки людей загинули від хімічного отруєння. Організація ЮНІСЕФ повідомила про щонайменше 27 убитих дітей.
Згодом у сирійський госпіталь в провінції Ідліб, де лікуються постраждалі від газової атаки, влучила ракета.
Натомість в ніч проти 7 квітня президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії. 59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.
Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.
Представник США в ООН Ніккі Гейлі не виключила, що США завдадуть ще ударів по військовій інфраструктурі режиму Башара Асада у Сирії.
Джерело: ВВС Україна