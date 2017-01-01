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    РФ розпочала антиукраїнську інформаційну кампанію - Міноборони

    • Сьогодні, 10:46
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    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.
    Фото: Інформ-UA
    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ.

    Після вибуху машини ОБСЄ на Донбасі росіяни не об’єктивно висвітлюють дані

    Російська Федерація розпочала  антиукраїнську інформаційну кампанію для «об’єктивного»  висвітлення обставин вибуху автомобіля ОБСЄ на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони у Facebook.

    «Командування окупаційних військ ЗС РФ розгорнуло потужну антиукраїнську інформаційну кампанію під приводом «об’єктивного» висвітлення обставин підриву на протитанковій міні 23 квітня автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на ділянці автодороги Знам’янка – Пришиб», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо,  через вибух машини ОБСЄ на Донбасі загинув один співробітник місії (громадянин США) і двоє отримали поранення (громадяни ФРН та Чехії).

    У місії заявили, що це не вплине на її роботу в Україні. 

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