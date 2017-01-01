РФ розпочала антиукраїнську інформаційну кампанію - Міноборони
- Сьогодні, 10:46
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Після вибуху машини ОБСЄ на Донбасі росіяни не об’єктивно висвітлюють дані
Російська Федерація розпочала антиукраїнську інформаційну кампанію для «об’єктивного» висвітлення обставин вибуху автомобіля ОБСЄ на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міністерства оборони у Facebook.
«Командування окупаційних військ ЗС РФ розгорнуло потужну антиукраїнську інформаційну кампанію під приводом «об’єктивного» висвітлення обставин підриву на протитанковій міні 23 квітня автомобіля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на ділянці автодороги Знам’янка – Пришиб», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, через вибух машини ОБСЄ на Донбасі загинув один співробітник місії (громадянин США) і двоє отримали поранення (громадяни ФРН та Чехії).
У місії заявили, що це не вплине на її роботу в Україні.