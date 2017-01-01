  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    РФ заблокувала сотні українських ресурсів, - російський опозиціонер

    • Сьогодні, 15:49
    • Розсилка

    На сьогоднішній день Роскомнадзор закрив в РФ понад п'ять млн інтернет ресурсів

    В Росії станом на сьогодні заблоковано доступ до сотень україських сайтів. РФ блокує ресурси, не повідомляючи про це, написав у себе на сторінці у Facebook російський опозиціонер Костянтин Боровий.

    «На сьогоднішній день Роскомнадзор закрив в РФ понад 5 000 000 інтернет ресурсів. Мовчки. Українських серед них – сотні», - зазначив він.

    Як відомо, «Главком» став одним із перших українських сайтів, доступ до якого РФ заблокувала. Це сталося у серпні 2014 року. Щоправда, перед тим «Главком» отримав офіційне повідомлення від російської влади про обмеження доступу до ресурсі на території РФ. Напередодні російська влада зажадали видалити з бази інформагентства матеріал про підготовлюваний «Марші за федералізацію Сибіру». «Главком» відмовився це зробити.

    Нагадаємо, через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

    У рішенні РНБО про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб тайож йдеться про блокування російських соцмереж.

    Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів. 

    Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

    Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

    У РНБО прокоментували нові санкції проти Росії.

    Читайте також
    Росія інтернет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ