РФ заблокувала сотні українських ресурсів, - російський опозиціонер

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На сьогоднішній день Роскомнадзор закрив в РФ понад п'ять млн інтернет ресурсів

В Росії станом на сьогодні заблоковано доступ до сотень україських сайтів. РФ блокує ресурси, не повідомляючи про це, написав у себе на сторінці у Facebook російський опозиціонер Костянтин Боровий.

«На сьогоднішній день Роскомнадзор закрив в РФ понад 5 000 000 інтернет ресурсів. Мовчки. Українських серед них – сотні», - зазначив він.

Як відомо, «Главком» став одним із перших українських сайтів, доступ до якого РФ заблокувала. Це сталося у серпні 2014 року. Щоправда, перед тим «Главком» отримав офіційне повідомлення від російської влади про обмеження доступу до ресурсі на території РФ. Напередодні російська влада зажадали видалити з бази інформагентства матеріал про підготовлюваний «Марші за федералізацію Сибіру». «Главком» відмовився це зробити.

Нагадаємо, через українські санкції акції «Яндекса» вже почали дешевшати.

У рішенні РНБО про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб тайож йдеться про блокування російських соцмереж.

Також Порошенко ввів трирічні санкції проти путінських телеканалів.

Контроль за виконанням указу покладено на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

У РНБО прокоментували нові санкції проти Росії.