РФ зажадала «зміни природи НАТО» після заяви Тіллерсона про російську агресію в Україні

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Держсекретар США Рекс Тіллерсон

У МЗС РФ відзначили, що висловлювання держсекретаря США викликають подив

У Російській Федерації відреагували на слова держсекретаря США Рекса Тіллерсона про російську агресію на сході України.

У МЗС РФ відзначили, що такі висловлювання викликають подив, повідомляє прес-служба відомства.

«З жалем констатуємо, що подібного роду оцінки були озвучені наступного дня після засідання Ради Росія-НАТО на рівні постпредів, де, за визнанням Генсекретаря альянсу Столтенберга, «у відкритій та конструктивній обстановці» відбулося змістовне обговорення з широкого спектру питань», – йдеться в заяві.

МЗС РФ у зв’язку з цим заявило, що Росії нав’язують конфронтаційну парадигму відносин, і закликав до корінної зміни природи НАТО.

Раніше повідомлялось, що США залишать в силі санкції проти Росії, поки Москва не виконає умови Мінських угод, а також поки не поверне Крим Україні. Про це заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон, який бере участь у зустрічі глав МЗС країн-членів НАТО в Брюсселі,