Рибчинський назвав найяскравіших і нестандартних виконавців на Євробаченні

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Фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Відомий автор пісень розкритикував домінування англійської мови на музичному конкурсі

Дякувати Богові, що не завжди євростандарт перемагає. Іноді перемагає щось яскраве й незвичайне. Тенденція, яка спостерігається на Євробаченні призвела до того, що конкурс стає менш цікавим. Однак на тлі цього є у конкурсі яскраві і нестандартні виконавці. Таку думку в інтерв’ю dt.ua висловив голова українського журі конкурсу Євробачення-2017 Юрій Рибчинський.

«У нашої Джамали була нестандартна пісня. Також — і у Вєрки Сердючки. В «Тату». У Дани Інтернешнл, Олександра Рибака. На тлі загальної стандартизації ці пісні видалися свіжими й несхожими на 75% композицій», - вважає Юрій Рибчинський.

Він висловив сум від того, що нині переважна більшість учасників європейського музичного конкурсу мовою виконання своїх пісень обирають англійську, наче цей конкурс проходить в Англії, Австралії або у США. «Це свідчить про те, що перемога двох провідних країн у шоу-бізнесі — США й Англії — давно відбулася. У результаті, важко визначити за піснею, яку країну той або інший учасник взагалі представляє. На мій погляд, це погано й нецікаво. Нівелюється мова. Англосаксонський мелос домінує. І замість розмаїття поступово все зводиться до євростандарту», - каже експерт.

На його думку, ця ситуація є наслідком глобалізму, що прийшов в усі куточки світу і зміни умов проведення конкурсу. «Це почалося з моменту, коли на Євробаченні скасували важливу умову: кожен учасник має виконувати пісню тієї країни, яку він представляє. Тобто француз має співати французьку пісню, англієць — англійську, іспанець — іспанську», - каже відомий автор пісень.

Як повідомляв «Главком», Юрій Рибчинський розкритикував великі витрати на цьогорічний конкурс Євробачення у Києві.