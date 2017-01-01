Річниця прем'єрства Гройсмана. Час повертатись у Вінницю? Опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман

Чи зміг Гройсман показати обіцяне «як треба управляти державою»?

У квітні виповнюється рік роботи Кабінету міністрів Володимира Гройсмана. Колишній мер Вінниці Гройсман після Революції Гідності посів пост віце-прем'єра-міністра з регіональної політики в першому уряді Арсенія Яценюка, а навесні 2016 року пересів в спікерське крісло.

«Я вам покажу, що таке управління державою!» – гучно обіцяв з президії парламенту Гройсман в день голосування за своє прем’єрство.

Претензій до Гройсмана багато: підвищення тарифів, скандали в податковій та на митниці, труднощі з виплатами переселенцям тощо. Крім того, через неспроможність уряду вирішити проблему з вугіллям, уряд 15 лютого мусив ввести надзвичайний стан в енергетиці. Однак сам Гройсман під час нещодавнього звіту багато говорив про досягнення. Зокрема, він розповів, як уряд зупинив падіння економіки та вивів країну на економічне зростання.

Які напутні слова ви б сказали Гройсману на річницю його прем'єрства?