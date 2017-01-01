Річниця Революції гідності. На Майдані зібралося кілька сотень людей

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Фото Укрінформ

Перед учасниками заходу виступили народні депутати від фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв, Семен Семенченко та позафракційний народний депутат Володимир Парасюк

На Майдані Незалежності в Києві проходить віче, присвячене питанню блокади торгівлі з тимчасово окупованими територіями Донбасу. Розпочалося віче з хвилини мовчання за загиблими Героями Небесної Сотні та всіма полеглими за незалежність України.

Один із організаторів, командир батальйону ОУН Микола Коханівський зазначив, що триватиме захід близько півгодини, а потім відбудеться хода Пам’яті до Адміністрації Президента.

Учасники віче озвучили свої вимоги, серед яких - звернення до Президента Петра Порошенка із закликом прискорити обмін військовослужбовців, які перебувають у руках бойовиків, а також ухвалити закон щодо тимчасово окупованих територій.

Також перед учасниками заходу виступили народні депутати від фракції «Самопоміч» Єгор Соболєв, Семен Семенченко та позафракційний народний депутат Володимир Парасюк.

Наразі на центральній площі столиці зібралося кілька сотень людей.

Раніше повідомлялося, що в неділю, 19 лютого, для охорони безпеки громадян під час масових заходів у Києві буде залучено 6500 поліцейських та нацгвардійців.