Річниця Революції Гідності: поліція посилює охорону восьми в’їздів до Києва



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліція в Києві

На вулиці столиці вирішили вивести понад шість тисяч правоохоронців

З метою забезпечення публічного порядку та безпеки громадян у період заходів, присвячених третій річниці Революції Гідності та відзначенню подвигу Героїв Небесної Сотні у Києві на службу вийдуть понад шість тисяч правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

«Поліція планує вживати превентивні заходи – здійснювати перевірку документів, огляд речей, а за необхідності – обмежувати доступ на окремі ділянки», - зазначається в повідомленні.

Глава Національної поліції України Сергій Князєв повідомив, що для забезпечення правопорядку будуть посилені перевірки на восьми в’їздах у столицю.

«Зусилля поліції у першу чергу повинні бути зосередженні на проведенні превентивної роботи, адже наше завдання – не допустити провокацій і грубих порушень правопорядку», – підкреслив Сергій Князєв.





За його словами, посилити заходи безпеки в Києві поліція змушена через наявність оперативної інформації. Керівник поліції запевнив, що правоохоронці миттєво реагуватимуть на будь-які зміни обстановки.

Водночас поліцейські звертаються до організаторів і учасників масових заходів – із розумінням поставитися до роботи із забезпечення публічного порядку та безпеки громадян, дотримуватися вимог законодавства та уникати конфліктних ситуацій і провокацій.

У КМДА нагадують, що рух транспортних засобів у центральні частині Києва буде тимчасово заборонено 18-22 лютого з 07:00 і до закінчення заходів, присвячених третій річниці Революції Гідності та вшануванню пам’яті загиблих Героїв Небесної Сотні.

Так, перекриватимуть рух транспорту на ділянках:

вул. Хрещатик (на відрізку від вул. Богдана Хмельницького до буд. № 3 на вул. Хрещатик);

вул. Михайлівській (на відрізку від вул. Хрещатик до перетику з вул. Костьольною);

вул. Архітектора Городецького, вул. Ольгинській і вул. Інститутській (на відрізку від алеї Героїв Небесної Сотні до перехрестя вул. Інститутської і Шовковичної).