Річниця трагедії 2 травня в Одесі: протягом дня затримано 14 осіб

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Металодетектори на Куликовому полі в Одесі

На Куликове поле сьогодні прийшли до півтори тисячі людей

Протягом сьогоднішніх заходів з вшанування загиблих в Одесі 2 травня 2014 році правоохоронці затримали 14 осіб.

Про це на брифінгу ввечері у вівторок повідомив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, пише Думская.net.

«Всього було затримано 14 осіб, з яких двоє - затримані вранці в районі Соборної площі, решта були затримані біля Куликового поля», - зазначив Яровий.

«Одну особу було затримано за холодну зброю, у двох затриманих виявили наркотики, інші - дрібне хуліганство», - додав він.

Яровий зазначив, що за підрахунками правоохоронців, на Куликове поле 2 травня прийшли до 1,5 тис людей.

Наразі доступ до Куликового поля остаточно закрили.

Раніше повідомлялося, що в Одесі «замінували» Куликове поле.

Це вже другий випадок «замінування» Куликового поля сьогодні. Так, на лінію «102» близько 12:40 надійшло повідомлення про перше замінування. Правоохоронці та вибухотехніки перевірили територію, жодних вибухових та небезпечних предметів на місці не знайшли. Куликове поле та прилеглу до нього територію перевіряли близько 30 хвилин.

Як відомо, сьогодні на Куликовому полі біля Будинку профспілок відбувалися поминальні заходи.

Також у центрі міста вшанували пам'ять українських патріотів. Зокрема активісти встановили у місті меморіальну дошку в пам'ять про загиблого 2 травня 2014 року Ігоря Іванова.

Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі сталися масові зіткнення між патріотично налаштованими громадянами і проросійськими сепаратистами. Унаслідок конфлікту і подальшої пожежі в Будинку профспілок загинуло 48 осіб, понад 200 дістали поранення. Події 2 травня 2014 року в Одесі активно використовувала російська пропаганда для нагнітання антиукраїнських настроїв.