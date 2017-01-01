Річниця уряду Гройсмана. Економіст побачив один позитив



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звіт уряду Гройсмана у Раді може відбутися після травневих свят

В законі про часткову податкову реформу експерт побачив багато новаційних для України кроків

Володимир Дубровський, старший економіст, член Наглядової ради центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» в інтерв'ю «Главкому» заявив, що найбільше досягнення уряду Володимира Гройсмана - це прийняття закону про часткову податкову реформу 1797, згідно з яким міністр фінансів урочисто відкрив реєстр відшкодування ПДВ.

«Є сподівання, що, дійсно, вдасться покінчити з таким ганебним явищем, як «відкати» і дискримінація при відшкодуванні ПДВ, коли одні фірми його отримують, а інші - навіть попри те, що є добросовісними експортерами - ні. Ця схема імені пана Азарова існувала 20 років, і ніхто її не міг подолати. Також в цьому законі міститься багато новаційних для України кроків. В тому числі, він передбачає заміну податкової міліції службою фінансових розслідувань, перехід на оподаткування виведеного капіталу. Якщо це вдасться зробити, Україна отримає дуже прогресивну податкову систему. Це ще не буде завершення податкової реформи, але це важливий крок», - зазначив Дубровський.

Нагадаємо, звіт уряду Гройсмана у Раді може відбутися після травневих свят. Відповідно до календарного плану, наступне засідання парламенту заплановане на 16 травня.

Поки ж уряд на чолі із наймолодшим в історії прем’єром продовжує працювати, «Главком» підбив підсумки роботи Кабміну за рік із провідними економістами та представниками різних парламентських фракцій.