Річниця уряду. У Тимошенко назвали реформу поліції рольовими іграми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Власенко

Нардеп від «Батьківщини» дав оцінку роботі Кабміну

Цей уряд є найбільшим провалом для України. Таку думку у розмові з «Главкомом» висловив нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко.

«Проблема не тільки в прізвищах. Проблема в тому, що уряд проводить концептуально неправильну політику практично в усіх сферах. От вони кажуть, що єдиним способом реформування ситуації в ЖКГ є підвищення тарифів, а я так не вважаю, це помилка. Тому говорити про якісь невеличкі досягнення чи невеличкі провали не можна. У уряду немає стратегії в жодній сфері розвитку, бачення. От вони кажуть: у нас вдало проходить реформа децентралізації. Але візьміть будь-якого чиновника і запитайте його, як він конкретно бачить результати децентралізації через п’ять років: хто за що відповідає, хто займається медициною, які адмінпослуги надають місцеві, а які - центральні органи влади, які повноваження у районних рад, а які - у рад об’єднаних громад. Вам ніхто не дасть на це відповіді», - зазначив він

«Нам розповідали, що найбільшим досягненням уряду є реформа поліції. Але якщо виходить міністр внутрішніх справ, і публічно заявляє, що злочинність за рік зросла на 40%, то яка до біса реформа поліції? Основна ж мета – не перевдягти красивих дівчат, пробачте, з пишним бюстом, які потім будуть фотографуватися у новій формі. Це не реформа, це якісь рольові ігри, а не поліція», - сказав він.

Загалом, як додав нардеп, уряд Гройсмана нічим не відрізняється від уряду Яценюка.

«Коли нам у парламенті презентували Гройсмана, говорили, що от новий прем’єр буде проводити нову політику. Нічого нового. Прийшов, підвищив тарифи на газ, на електроенергію... І що ще зроблено? Уряд просто веде країну в абсолютно протилежному напрямку, ніж мав би вести», - висловив свою думку Власенко.

Детальніше про результати роботи уряду Гройсмана за рік читайте у матеріалі «Главкома» - «Річниця уряду Гройсмана: що з цим робити далі?»