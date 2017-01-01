Рішення Міжнародного суду ООН є позитивним для України, - Зеркаль

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Глава української делегації у Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль

Заступник глави МЗС зазначила, що після цих слухань українська сторона «вже знає, де є слабкі місця і де треба більше працювати по збору доказів та доведенні саме намірів, про які сказав суд»

Заступник міністра закордонних справ, глава української делегації у Міжнародному суді ООН Олена Зеркаль вважає, що рішення, яке у середу виніс суд у Гаазі, є надзвичайно позитивним.

Про це вона сказала на брифінгу після завершення слухань.

«Ми вважаємо, що для нас це рішення є дуже позитивним. По-перше, суд визнав порушення з боку Росії прав громадян України, які проживають на території Криму, і визнав расову дискримінацію в Криму. По-друге, суд визнав, що є юрисдикція і що суд може розглядати справу як по фінансуванню тероризму, так і по расовій дискримінації. Таким чином, ми вже пройшли цю фазу і виходимо на другий етап щодо розгляду по суті», - сказала Зеркаль.

Вона зазначила, що після цих слухань українська сторона «вже знає, де є слабкі місця і де треба більше працювати по збору доказів та доведенні саме намірів, про які сказав суд». За її словами, Україна буде фокусуватися саме на них при підготовці справи по суті.

При цьому Зеркаль відзначила, що Україна має достатньо доказів, щоб довести порушення Росією конвенції про фінансування тероризму.

«Коли ми готували цю справу по попереднім заходам ми виходили з того, що треба довести попередню юрисдикцію і надати саме докази наявності порушення конвенції. Суд визнав, що цього їм недостатньо для прийняття рішення, тому зараз ми будемо фокусуватися вже на доведенні провини і доведенні намірів, наприклад, по збиттю літака МН17», - сказала вона.

Зеркаль також вказала на коментарі та окремі думки, написані суддями, із яких видно незгоду з позицією більшості суддів.

«Якщо подивитись на коментарі, окремі думки, написані суддями, то там також зазначено, що є незгода з позицією більшості суддів, наприклад, щодо Боїнгу», - сказала вона.

Нагадаємо, сьогодні Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію відновити Меджліс.

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Джерело: Укрінформ