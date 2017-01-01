Рішення міжнародного суду ООН щодо РФ провокує Путіна на подальшу агресію, - Тимчук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Тимчук

Експерт зауважив: напряму рішення суду ООН навряд чи вплине на поведінку президента РФ, якого не турбує думка міжнародної спільноти

Нинішнє рішення міжнародного суду в ООН, яким він продовжив розслідування підтримки Росії тероризму на Донбасі, показало, що суд не готовий прийняти докази на користь того, що Росія напряму підтримує тероризм на Донбасі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів військовий експерт, лідер групи «Інформаційний спротив», народний депутат Дмитро Тимчук.

«Така позиція західної спільноти провокує Росію на подальше використання Донбасу в якості полігону для своїх озброєнь», - зазначив він і додав: «Будемо сподіватися на інші висновки в остаточному рішенні».

Тимчук зауважив: напряму рішення суду ООН навряд чи вплине на поведінку президента РФ Путіна, якого не турбує думка міжнародної спільноти. «Для нас буде велика підмога тільки в тому, що ми зможемо надалі апелювати до західних країн щодо подовження та поглиблення антиросійських санкцій і надання воєнної допомоги Україні», - сказав він.

«Я не став би розраховувати, що якщо суд ООН прийме негативне для Росії рішення, то Путін одразу ж дасть команду вивести війська з Донбасу», - резюмував експерт.

Нагадаємо, 19 квітня, Міжнародний суд ООН не побачив умов, необхідних для визначення додаткових заходів відносно прав, які порушуються в Україні на основі Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

Також Міжнародний суд ООН визначив, що Росія має утриматися від обмежень відносно Меджлісу кримськотатарського народу та забезпечити доступність освіти у Криму українською мовою.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров вважає, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть Путіна та його оточення на лаву підсудних.

Відомий адвокат кримських татар Микола Полозов водночас не вірить у відновлення Росією діяльності Меджлісу після рішення суду ООН.

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