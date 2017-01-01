Рішення Нацради щодо «Дождя» відповідає законодавству України – громадська рада

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Поширення інформації, що легалізує окупацію АР Крим, на території України є неприпустимим – заява громадської ради

Громадська рада при Національній раді з питань телебачення і радіомовлення підтримала рішення регулятора щодо обмеження ретрансляції російського телеканала «Дождь» на території України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський.

«Громадська рада розуміє, що створення ліберальної інформаційної телепрограми у тоталітарній країні, якою є Російська Федерація, є важкою та небезпечною справою і потребує певних компромісів з боку редакції», – зазначив Костинський.

«Втім, такі компроміси є неприйнятними для України у питаннях її територіальної цілісності», – додав член Нацради.

Раніше Незалежна медійна рада визнала рішення Національної ради щодо «Дождя» таким, що відповідає національному законодавству та переслідує легітимну мету.

За кілька тижнів рішення Нацради набуде чинності.

Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканала «Дождь» через невизнання ним суверенітету і територіальної цілісності України. В ефірі телеканала адміністративний кордон між Херсонською областю та АР Крим зображувався як кордон між Україною та РФ.