  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Рішення щодо представниці РФ на «Євробаченні» ще не прийнято – СБУ

    • Сьогодні, 12:14
    • Розсилка
    Юлія Самойлова
    Юлія Самойлова

    Речник СБУ спростувала повідомлення російських ЗМІ про дозвіл Юлії Самойловій на в'їзд до України

    У Службі безпеки України не підтверджують, що вже прийняли рішення про в'їзд в Україну представниці РФ на конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойлової. Про це «Українській правді» сказала речник СБУ Олена Гітлянська.

    Читайте також

    «Рішення ще не прийнято», – сказала вона на прохання прокоментувати повідомлення російських ЗМІ.

    «Коли у нас буде рішення, ми обов'язково повідомимо», – додала Гітлянська.

    Раніше деякі українські медіа із посиланням на російські ЗМІ повідомили, що нібито наприкінці минулого тижня делегація РФ отримала підтвердження про дозвіл на в'їзд для Самойлової в Україну.

    Нагадаємо, за рішенням «Первого канала» співачка з інвалідністю Юлія Самойлова має намір представити Росію на пісенному конкурсі «Євробачення-2017», який відбудеться в столиці України в середині травня цього року. Однак участь росіянки у конкурсі наразі під питанням. 

    Влітку 2015 року вона взяла участь у концерті в Керчі, порушивши закони України, оскільки дісталася до Криму в обхід кордонів України. Втім, за словами прес-секретаря СБУ Олени Гітлянської, Служба нині вирішує, чи дозволяти Самойловій в'їжджати в Україну.

    Читайте також
    Росія Євробачення СБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ