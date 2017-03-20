Рішення щодо представниці РФ на «Євробаченні» ще не прийнято – СБУ

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Юлія Самойлова

Речник СБУ спростувала повідомлення російських ЗМІ про дозвіл Юлії Самойловій на в'їзд до України

У Службі безпеки України не підтверджують, що вже прийняли рішення про в'їзд в Україну представниці РФ на конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойлової. Про це «Українській правді» сказала речник СБУ Олена Гітлянська.

«Рішення ще не прийнято», – сказала вона на прохання прокоментувати повідомлення російських ЗМІ.

«Коли у нас буде рішення, ми обов'язково повідомимо», – додала Гітлянська.

Раніше деякі українські медіа із посиланням на російські ЗМІ повідомили, що нібито наприкінці минулого тижня делегація РФ отримала підтвердження про дозвіл на в'їзд для Самойлової в Україну.

Нагадаємо, за рішенням «Первого канала» співачка з інвалідністю Юлія Самойлова має намір представити Росію на пісенному конкурсі «Євробачення-2017», який відбудеться в столиці України в середині травня цього року. Однак участь росіянки у конкурсі наразі під питанням.

Влітку 2015 року вона взяла участь у концерті в Керчі, порушивши закони України, оскільки дісталася до Криму в обхід кордонів України. Втім, за словами прес-секретаря СБУ Олени Гітлянської, Служба нині вирішує, чи дозволяти Самойловій в'їжджати в Україну.