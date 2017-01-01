Рівень заторів у Києві знизився до чотирьох балів (КАРТА)

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Рух ускладнений у центрі і в районі станції метро «Лук'янівська»

У Києві станом на 12:40 рівень заторів на вулицях міста знизився до 4 балів. Про це свідчать дані сервісу «Яндекс.Пробки».

Зазначається, що рух ускладнений у центрі і в районі станції метро «Лук'янівська». Крім деяких вулиць, у центрі Києва середня швидкість автотранспорту становить 10–20 км/год.

Рівень заторів станом на 12:40

Нагадаємо, станом на 9:05 рівень заторів у Києві становив 10 балів. У Києві зафіксовано 14 ДТП, частина з них – неподалік від важливих транспортних розв'язок, зокрема поблизу станції метро «Петрівка» та «Позняки».

Також рух було паралізовано на Південному, Дарницькому мостах, а також на мосту Патона.

На в'їздах до міста також спостерігалися проблеми з рухом транспорту. Як повідомлялося, вранці ситуація на дорогах Києва стрімко погіршилась через сильний снігопад.

Раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до киян із проханням користуватись під час снігопаду комунальним транспортом, а свої автівки залишити вдома.