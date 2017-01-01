Рівненські правоохоронці «по гарячих слідах» вийшли на слід вбивці

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Вилучений арсенал зброї

Одна година знадобилось поліцейським, щоб перехопити автомобіль зловмисників

Вчора близько 14:20 до рівненської поліції надійшло повідомлення,що у селі Люхча Сарненського району невідомий чоловік заподіяв вогнепальне поранення 54-річному місцевому жителю. Чоловік помер у кареті швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні. Зловмисник зник з місця події на автомобілі білого кольору марки «Chevrolet», повідомили в обласному відділу Нацполіції.

Вже за кілька годин поблизу Рівного працівники управління карного розшуку та патрульні поліцейські затримали зазначений автомобіль, у якому знаходилось п’ятеро осіб. Деякі із чоловіків намагалися втекти від правоохоронців. Втім, зловмисників затримали.

«Під час поверхневого огляду затриманих і транспортного засобу поліцейські виявили явні сліди вчинення ними кримінального правопорушення. Чотирьох осіб вже затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, з ними проводяться першопочаткові слідчі дії», - йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook додав, що у застриманих знайшли два пістолети Форт, пістолет Макарова, автомат Калашникова і боєприпаси до них.