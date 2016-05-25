Різанина на Вінниччині: чоловік з ножем напав на дружину й тещу

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Агресивний чоловік ризикує провести з ґратами 15 років

За підозрою у замаху на вбивство двох жінок працівники Липовецького відділення поліції затримали 27-річного жителя районного центру, який завдав їм кухонним ножем та господарським совком тілесних ушкоджень, повідомили у прес-службі Нацполіції на Вінниччині.

23 лютого близько 11-ї години на спецлінію 102 надійшло повідомлення від невідомого, що на одній із вулиць міста Липовець у приватному будинку він чує крики жінок.

У приватному будинку по вулиці Пушкіна працівники поліції виявили двох закривавлених жінок – 53-річну господарку будинку і її 31-річну доньку. «Під час спільного застілля між 27-річним чоловіком та молодшою з жінок виник конфлікт, який згодом переріс у бійку. Правопорушник господарським совком та кухонним ножем завдав жінці тілесних ушкоджень у вигляді забоїв голови та порізів шиї. Також тілесні ушкодження дістала 53-річна господиня будинку, яка намагалася заступитися за доньку», – повідомили у прес-службі.

Пояснити свій вчинок чоловік не зміг.

Зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок. Нині його затримано. Відкрито кримінальне провадження за ст. 15 ч. 1 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство). За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років або довічного ув'язнення.