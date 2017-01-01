Різанина в центрі Львова: 18-річний хлопець опинився в лікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З'ясувалося, що 27-річний чоловік у результаті конфлікту наніс ножове поранення юнакові

У центрі Львова минулої ночі стався конфлікт між двома хлопцями, в результаті чого один з них був госпіталізований з ножовим пораненням, повідомили в патрульній поліції міста.

Інцидент стався в районі площі Ринок. «Прибувши на місце, патрульні побачили, що лікарі надають першу медичну допомогу потерпілому. Медики повідомили, що йому нанесли ножове поранення в шию. Очевидець надав опис підозрюваного і вказав напрямок, куди той побіг. Патрульні поліцейські негайно вирушили на пошуки. Вони зайшли в один з під'їздів, де побачили калюжу крові. Саме з плям крові інспектори вийшли на третій поверх. Там вони виявили підозрюваного. Чоловік у руці тримав ніж, який кинув на вимогу поліцейських на підлогу», - сказано в повідомленні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. З'ясувалося, що 27-річний чоловік у результаті конфлікту наніс ножове поранення 18-річному юнакові. Постраждалого забрала швидка.

Як повідомлялось, у Львові з даху Преображенської церкви впала крижана брила, убивши на смерть жінку.