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    Різанина в центрі Львова: 18-річний хлопець опинився в лікарні

    • Сьогодні, 16:15
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    З'ясувалося, що 27-річний чоловік у результаті конфлікту наніс ножове поранення юнакові

    У центрі Львова минулої ночі стався конфлікт між двома хлопцями, в результаті чого один з них був госпіталізований з ножовим пораненням, повідомили в патрульній поліції міста.

    Інцидент стався в районі площі Ринок. «Прибувши на місце, патрульні побачили, що лікарі надають першу медичну допомогу потерпілому. Медики повідомили, що йому нанесли ножове поранення в шию. Очевидець надав опис підозрюваного і вказав напрямок, куди той побіг. Патрульні поліцейські негайно вирушили на пошуки. Вони зайшли в один з під'їздів, де побачили калюжу крові. Саме з плям крові інспектори вийшли на третій поверх. Там вони виявили підозрюваного. Чоловік у руці тримав ніж, який кинув на вимогу поліцейських на підлогу», - сказано в повідомленні.

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    На місце події викликали слідчо-оперативну групу. З'ясувалося, що 27-річний чоловік у результаті конфлікту наніс ножове поранення 18-річному юнакові. Постраждалого забрала швидка.

    Як повідомлялось, у Львові з даху Преображенської церкви впала крижана брила, убивши на смерть жінку.

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