Різдвяний снігопад: рух транспорту обмежили вже в шістьох областях

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Снігопад

Укравтодор почав закривати дороги ще зранку

У зв'язку з погіршенням погодних умов на автодорогах загального користування шістьох областей введено тимчасове обмеження руху транспорту.

Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

«Внаслідок аномальних погодних явищ (снігопад, хуртовина, що призвело до снігових заметів) нами, як балансоутримувачем, відповідно до вимог «Порядку тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 року №879, прийняте рішення про введення обмежень у вигляді закриття руху для всіх категорій транспорту», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, у Черкаській та Дніпропетровській областях обмежили рух транспорту.

Раніше повінстю закрили для авто дороги в Кіровоградській області.

Нагадаємо, вранці обмеження були введені в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.