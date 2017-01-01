РНБО дала команду до 13:00 перекрити всі шляхи до лінії розмежування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До 13:00 всі автомобільні і залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування, має бути перекрито силами Національної поліції та Національної гвардії

На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України сьогодні до 13:00 всі автомобільні і залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування, має бути перекрито силами Національної поліції та Національної гвардії. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов у коментарі для преси.

«На виконання рішення РНБО силами Національної поліції та Національної гвардії сьогодні до 13:00 для будь-яких вантажних перевезень всі автомобільні і залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування, буде перекрито», – сказав він.

За його словами, у зоні проведення АТО не буде допущено жодних провокацій або диверсійної діяльності, які завдають шкоди безпеці країни. «Міністерство внутрішніх справ, СБУ залучатимуть громадськість на допомогу, але це стосується не судимих, не провокаторів, а тих, хто реально хоче допомогти державі, забезпечити цілковитий контроль за виконанням рішення РНБО», – зазначив Турчинов.

«Хочу сказати всім патріотам: хто хоче захищати Україну, будь-ласка, підписуйте контракт і поповнюйте лави Збройних сил або НГУ», – підсумував секретар РНБО України.